Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Англии сезона-2024/2025 10 мая

Результаты матчей чемпионата Англии сезона-2024/2025 10 мая
Комментарии

В субботу, 10 мая, прошли пять встреч в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 10 мая:

«Фулхэм» — «Эвертон» — 1:3;
«Ипсвич» — «Брентфорд» — 0:1;
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 0:0;
«Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 0:2;
«Борнмут» — «Астон Вилла» — 0:1.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 82 очка после 35 матчей. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 67 очков. Замыкает лидирующую тройку «Манчестер Сити», у которого 65 очков. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (22), «Лестер Сити» (21) и «Саутгемптон», у которого 12 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Астон Вилла» переиграла «Борнмут» в 36-м туре английской Премьер-лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android