Результаты матчей чемпионата Англии сезона-2024/2025 10 мая

В субботу, 10 мая, прошли пять встреч в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 10 мая:

«Фулхэм» — «Эвертон» — 1:3;

«Ипсвич» — «Брентфорд» — 0:1;

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 0:0;

«Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 0:2;

«Борнмут» — «Астон Вилла» — 0:1.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 82 очка после 35 матчей. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 67 очков. Замыкает лидирующую тройку «Манчестер Сити», у которого 65 очков. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (22), «Лестер Сити» (21) и «Саутгемптон», у которого 12 очков.