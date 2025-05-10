Тренер «Краснодара» Оленин прокомментировал поражение от ЦСКА

Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

«Содержательная игра. В первом тайме у нас были подходы, хорошие моменты со стандартов, играли лучше.

Во втором тайме начались разрывы, ЦСКА стал лучше играть на пространстве. Не согласен, что мы провели слабую игру. Мне кажется, мы вовремя сделали замены. Они были плановые», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.