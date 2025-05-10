Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Оленин прокомментировал поражение от ЦСКА

Тренер «Краснодара» Оленин прокомментировал поражение от ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Содержательная игра. В первом тайме у нас были подходы, хорошие моменты со стандартов, играли лучше.

Во втором тайме начались разрывы, ЦСКА стал лучше играть на пространстве. Не согласен, что мы провели слабую игру. Мне кажется, мы вовремя сделали замены. Они были плановые», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

Материалы по теме
Генич прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android