Тренер «Краснодара» ответил на вопрос, станет ли клуб чемпионом РПЛ

Тренер «Краснодара» Артур Оленин после поражения «быков» в матче 28-го тура чемпионата ответил на вопрос, станет ли клуб чемпионом страны в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

«Чемпионство? Будем стараться победить в оставшихся двух матчах», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.