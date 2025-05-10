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Тренер «Краснодара» ответил на вопрос, станет ли клуб чемпионом РПЛ

Тренер «Краснодара» ответил на вопрос, станет ли клуб чемпионом РПЛ
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Тренер «Краснодара» Артур Оленин после поражения «быков» в матче 28-го тура чемпионата ответил на вопрос, станет ли клуб чемпионом страны в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Чемпионство? Будем стараться победить в оставшихся двух матчах», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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