Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку между «Краснодаром» и «Зенитом» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Я говорил, что если «Краснодар» упустит преимущество в четыре очка за четыре тура, то тогда грош цена будет «Краснодару». И уже начинается — уже преимущество в одно очко. Осталось два тура. У «Краснодара» тяжёлый выезд в Оренбург и дома игра с «Динамо».

На данный момент «Краснодар» идёт на первом месте. Ничего такого. Опять же, подтверждение моих слов, что интрига будет до последнего тура. Не сказал бы, что психологически «Зенит» в выигрышном положении. Мы видели, что «Зенит» с огромным трудом добыл победу в Махачкале. Но добыл! В игре ЦСКА с «Краснодаром» всё шло к ничьей, но вышел свежий нападающий, который убежал и забил. До последнего тура будет интрига, как и в прошедшем чемпионате», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.