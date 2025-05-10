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Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом»

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом»
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку между «Краснодаром» и «Зенитом» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Я говорил, что если «Краснодар» упустит преимущество в четыре очка за четыре тура, то тогда грош цена будет «Краснодару». И уже начинается — уже преимущество в одно очко. Осталось два тура. У «Краснодара» тяжёлый выезд в Оренбург и дома игра с «Динамо».

На данный момент «Краснодар» идёт на первом месте. Ничего такого. Опять же, подтверждение моих слов, что интрига будет до последнего тура. Не сказал бы, что психологически «Зенит» в выигрышном положении. Мы видели, что «Зенит» с огромным трудом добыл победу в Махачкале. Но добыл! В игре ЦСКА с «Краснодаром» всё шло к ничьей, но вышел свежий нападающий, который убежал и забил. До последнего тура будет интрига, как и в прошедшем чемпионате», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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