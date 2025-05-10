Игрок ЦСКА Глебов прокомментировал победу в матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0).

«Тяжелый матч. «Краснодар» идёт на первом месте. Такие игры не бывают лёгкими, тем более под конец чемпионата, когда они и мы боремся за свои места. Рад, что победили.

У меня впервые, что главного тренера не было на бровке. Мы все чувствовали его рядом. До матча он был с нами. Подсказывал и помогал. Его отсутствие как-то не особо ощущалось», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.