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Игрок ЦСКА Глебов прокомментировал победу в матче с «Краснодаром»

Игрок ЦСКА Глебов прокомментировал победу в матче с «Краснодаром»
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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Тяжелый матч. «Краснодар» идёт на первом месте. Такие игры не бывают лёгкими, тем более под конец чемпионата, когда они и мы боремся за свои места. Рад, что победили.

У меня впервые, что главного тренера не было на бровке. Мы все чувствовали его рядом. До матча он был с нами. Подсказывал и помогал. Его отсутствие как-то не особо ощущалось», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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