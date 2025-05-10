Кто выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025?

Сегодня, 10 мая, «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. После этой игры отрыв «быков» от идущего вторым «Зенита» составляет всего два очка. Армейцы отстают от краснодарцев на шесть очков за два тура до конца чемпионата.

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Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 28 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 60 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (55). В зоне вылета располагаются «Факел» (16) и «Оренбург» (19). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (23) и «Ахмат» (24).