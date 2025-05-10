Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кто выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025?

Кто выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025?
Комментарии

Сегодня, 10 мая, «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. После этой игры отрыв «быков» от идущего вторым «Зенита» составляет всего два очка. Армейцы отстают от краснодарцев на шесть очков за два тура до конца чемпионата.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выиграет РПЛ в сезоне-2024/2025?

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 28 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 60 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (55). В зоне вылета располагаются «Факел» (16) и «Оренбург» (19). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (23) и «Ахмат» (24).

Материалы по теме
Генич прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android