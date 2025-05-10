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Глебов: Дивеев — большой профессионал, он отлично справился в игре с «Краснодаром»

Глебов: Дивеев — большой профессионал, он отлично справился в игре с «Краснодаром»
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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался об игре защитника Игоря Дивеева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Игорь Дивеев — большой профессионал. Его каждый выход на поле — это знак качества. Сегодня он отлично справился, сделал всё, что мог, помог команде», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, Дивеев пропустил несколько матчей из-за травмы. В игре с «Краснодаром» футболист вышел в основном составе и был заменён на 62-й минуте.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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