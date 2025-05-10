Глебов: Дивеев — большой профессионал, он отлично справился в игре с «Краснодаром»

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался об игре защитника Игоря Дивеева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0).

«Игорь Дивеев — большой профессионал. Его каждый выход на поле — это знак качества. Сегодня он отлично справился, сделал всё, что мог, помог команде», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, Дивеев пропустил несколько матчей из-за травмы. В игре с «Краснодаром» футболист вышел в основном составе и был заменён на 62-й минуте.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.