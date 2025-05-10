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Игрок ЦСКА Глебов ответил на вопрос, насколько тяжело играть против «Краснодара»

Игрок ЦСКА Глебов ответил на вопрос, насколько тяжело играть против «Краснодара»
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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов оценил уровень сопротивления в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Любой матч тяжёлый. Тем более, как вы говорите, «Краснодар» претендует на чемпионство. У них есть свои задачи. Но мы отталкиваемся от своих. Было неважно, кто они и где они. Нам нужно было выигрывать свой матч», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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