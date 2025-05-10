Игрок ЦСКА Глебов ответил на вопрос, насколько тяжело играть против «Краснодара»

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов оценил уровень сопротивления в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0).

«Любой матч тяжёлый. Тем более, как вы говорите, «Краснодар» претендует на чемпионство. У них есть свои задачи. Но мы отталкиваемся от своих. Было неважно, кто они и где они. Нам нужно было выигрывать свой матч», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.