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Дивеев — о спасении Акинфеева: кайф! Я как будто был в театре

Дивеев — о спасении Акинфеева: кайф! Я как будто был в театре
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об игре без главного тренера Марко Николича, пропускавшего матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0) из-за дисквалификации, а также прокомментировал сейв голкипера Игоря Акинфеева на 18-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

— Как тебе опыт игры без главного тренера?
— Как будто Николич был с нами на поле (смеётся). Мы все понимали. Был подсказ от тренерского штаба. Наверное, Марко передавал своим помощникам. Мы знали, что делать.

— Если сравнивать два момента, где спас Акинфеев, то какой круче?
— Сегодня я был как будто в театре — сидел в первых рядах и видел, как он это сделал. Это прям кайф! У Акинфеева большой опыт. И все мы понимаем, что он легенда клуба, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Видео доступно на странице ЦСКА в телеграм-канале. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

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