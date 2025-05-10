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«Хотели исправиться за матч в Грозном». Кисляк — о победе ЦСКА над «Краснодаром»

«Хотели исправиться за матч в Грозном». Кисляк — о победе ЦСКА над «Краснодаром»
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0) рассказал о мотивации армейцев в этой игре. Хавбек был признан лучшим игроком матча.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Очень важная игра для нас. Хотели исправиться за матч в Грозном, где не получилось победить (в прошлом туре москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). — Прим. «Чемпионата»). Считаю, удалось. Заслуженная победа.

Не обидно ли, что все обсуждают «Зенит» и «Краснодар»? Да нет, не обидно. Было обидно слышать, когда все говорили, что «Краснодар» едет на «ВЭБ Арену» за чемпионством, что они хотят отпраздновать чемпионство здесь. Это нас очень сильно подстегнуло. Но мы с характером, не позволили этого сделать», — передаёт слова Кисляка «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА занимает третье место в РПЛ (55 очков), «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу (61 балл).

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