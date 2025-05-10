«Хотели исправиться за матч в Грозном». Кисляк — о победе ЦСКА над «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0) рассказал о мотивации армейцев в этой игре. Хавбек был признан лучшим игроком матча.

«Очень важная игра для нас. Хотели исправиться за матч в Грозном, где не получилось победить (в прошлом туре москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). — Прим. «Чемпионата»). Считаю, удалось. Заслуженная победа.

Не обидно ли, что все обсуждают «Зенит» и «Краснодар»? Да нет, не обидно. Было обидно слышать, когда все говорили, что «Краснодар» едет на «ВЭБ Арену» за чемпионством, что они хотят отпраздновать чемпионство здесь. Это нас очень сильно подстегнуло. Но мы с характером, не позволили этого сделать», — передаёт слова Кисляка «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА занимает третье место в РПЛ (55 очков), «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу (61 балл).