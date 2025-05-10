Дивеев — о чемпионской гонке: по барабану, «Краснодар» или «Зенит»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев после победы в матче 28-го тура с «Краснодаром» (1:0) высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Вы обыграли «Краснодар» и повлияли на чемпионскую гонку.

— Честно, нам по барабану, «Краснодар» или «Зенит». Мы отталкиваемся от своей игры. Должны выигрывать каждую игру. Да, может, мы потеряли очки с «Ахматом» и «Крыльями», но сейчас мы понимаем, что можем быть там, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.