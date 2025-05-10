Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев — о чемпионской гонке: по барабану, «Краснодар» или «Зенит»

Дивеев — о чемпионской гонке: по барабану, «Краснодар» или «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев после победы в матче 28-го тура с «Краснодаром» (1:0) высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

— Вы обыграли «Краснодар» и повлияли на чемпионскую гонку.
— Честно, нам по барабану, «Краснодар» или «Зенит». Мы отталкиваемся от своей игры. Должны выигрывать каждую игру. Да, может, мы потеряли очки с «Ахматом» и «Крыльями», но сейчас мы понимаем, что можем быть там, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Глебов ответил на вопрос, насколько тяжело играть против «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android