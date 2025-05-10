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Дивеев прокомментировал победу в матче с «Краснодаром»

Дивеев прокомментировал победу в матче с «Краснодаром»
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев после победы его команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0) высказался о гонке за титул.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«О турнирных задачах не думаем. Двигаемся от игры к игре. Несколько раз это повторял. Думаю, была интересная игра как с нашей стороны, так и со стороны «Краснодара». Болельщикам понравилось и нам. Мы получили очень хорошие эмоции», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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