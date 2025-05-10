Полузащитник «Краснодара» Черников: мы будем бороться до самого конца

Футболист «Краснодара» Александр Черников высказался о состоянии «горожан» после поражения команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).

«Ассистент выполнял те же функции, что и Мусаев. Мы будем бороться до самого конца. Мы переварим игру с ЦСКА, а завтра будем готовиться дальше. Наше настроение отражает то, что было в раздевалке», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.