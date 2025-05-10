Игрок ЦСКА Бандикян поделился эмоциями от игры с «Краснодаром»

Футболист московского ЦСКА Артём Бандикян высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0).

«Дебют у меня был в игре с Махачкалой. Сегодня я в очередной раз вышел на поле. Эмоции потрясающие! Самое главное, что мы выиграли и добыли три очка в игре с важным соперником.

Марко нам дал установку перед матчем. Думаю, все важные слова он нам сказал, замотивировал. Нам оставалось выйти на поле и показать», — передаёт слова Бандикяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.