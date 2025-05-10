Бандикян: всегда наблюдал за Акинфеевым, как попал в ЦСКА, — он легенда!

Полузащитник московского ЦСКА Артём Бандикян высказался об игре голкипера команды Игоря Акинфеева после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы победили «Краснодар» (1:0).

«Я в клубе лет 14-15. С первых дней, как я попал в ЦСКА, всегда наблюдал за ним. Здесь слов не нужно — легенда и очень большой человек. Он играет на высоком уровне», — передаёт слова Бандикяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.