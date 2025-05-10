Созин: ЦСКА был лучше «Краснодара». И с ним, и со «Спартаком» играли с позиции класса

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на победу московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

«Всё было по делу. ЦСКА был гораздо лучше и создал моментов больше, а «Краснодар» ничего не смог противопоставить. ЦСКА резко добавил в скорости с начала второго тайма – это сразу бросилось в глаза, команда будто переключила передачу. Настрой у них был просто беспредельный.

Сейчас модно строить «теории заговора», размышлять, кто кого мотивировал. Но ЦСКА, борясь за тройку, сам подогрел нам чемпионскую интригу. И с «Краснодаром», и со «Спартаком» команда играла с позиции силы и даже класса. Это дорогого стоит, и такого давно не было», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.