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Созин: ЦСКА был лучше «Краснодара». И с ним, и со «Спартаком» играли с позиции класса

Созин: ЦСКА был лучше «Краснодара». И с ним, и со «Спартаком» играли с позиции класса
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на победу московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Всё было по делу. ЦСКА был гораздо лучше и создал моментов больше, а «Краснодар» ничего не смог противопоставить. ЦСКА резко добавил в скорости с начала второго тайма – это сразу бросилось в глаза, команда будто переключила передачу. Настрой у них был просто беспредельный.

Сейчас модно строить «теории заговора», размышлять, кто кого мотивировал. Но ЦСКА, борясь за тройку, сам подогрел нам чемпионскую интригу. И с «Краснодаром», и со «Спартаком» команда играла с позиции силы и даже класса. Это дорогого стоит, и такого давно не было», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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