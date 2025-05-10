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Созин: на чемпионскую гонку в РПЛ должна мощно повлиять смена тренера в «Динамо»

Созин: на чемпионскую гонку в РПЛ должна мощно повлиять смена тренера в «Динамо»
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Всё в руках «Краснодара», но его чемпионство уже не столь очевидно. На чемпионскую гонку должна мощно повлиять смена тренера в «Динамо». Если Гусев завтра удачно сыграет со «Спартаком», то команда до конца будет бороться за тройку. И поедет в Краснодар за тремя очками. Так что всё решится в последнем туре. Что касается «Зенита», то там есть над чем работать. В Махачкале был совсем не чемпионский футбол», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 28 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 60 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (55).

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