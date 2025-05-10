Форвард «Атлетико» Сёрлот оформил покер к 30-й минуте матча с «Реалом Сосьедад»

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот забил четыре гола к 30-й минуте матча 35-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». На момент написания новости идёт 40-я минута, счёт 4:0 в пользу мадридцев.

Свой первый мяч Сёрлот забил на седьмой минуте. На 10-й он оформил дубль, а на 11-й забил уже третий мяч. Свой четвёртый гол в ворота гостей Александр забил на 30-й минуте.

До этого матча 28-летний Сёрлот провёл за испанцев 46 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, в которых отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.