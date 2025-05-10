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Дивеев прокомментировал момент с голом Гуарирапы «Краснодару»

Дивеев прокомментировал момент с голом Гуарирапы «Краснодару»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» восторженно отозвался об игре своего одноклубника Сауля Гуарирапы, гол которого помог московской команде одержать победу в этой встрече (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Очень хорошая передача Секу. И молодец Сауль, что реализовал момент. Очень хорошая передача и очень хороший гол. Были шутки на сборах: «Сауль, уже пора забивать». Как видите, сработало. Сколько уже забил? Четыре? Молодец! Пусть так же продолжает оставшиеся игры, плюс Кубок», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После этой игры ЦСКА идёт на третьем месте в РПЛ (55 очков), «Краснодар» лидирует (61 балл).

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