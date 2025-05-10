Дивеев прокомментировал момент с голом Гуарирапы «Краснодару»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» восторженно отозвался об игре своего одноклубника Сауля Гуарирапы, гол которого помог московской команде одержать победу в этой встрече (1:0).

«Очень хорошая передача Секу. И молодец Сауль, что реализовал момент. Очень хорошая передача и очень хороший гол. Были шутки на сборах: «Сауль, уже пора забивать». Как видите, сработало. Сколько уже забил? Четыре? Молодец! Пусть так же продолжает оставшиеся игры, плюс Кубок», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После этой игры ЦСКА идёт на третьем месте в РПЛ (55 очков), «Краснодар» лидирует (61 балл).