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Бандикян: мы не смотрим ни на «Краснодар», ни на «Зенит» — у ЦСКА свои цели

Бандикян: мы не смотрим ни на «Краснодар», ни на «Зенит» — у ЦСКА свои цели
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Полузащитник московского ЦСКА Артём Бандикян после победы его команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0) высказался о текущем положении клубов в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Мы ни на кого не смотрим. Ни на «Краснодар», ни на «Зенит». У нас есть свои планы и цели — выигрывать каждую игру. Поэтому нам не стоит ориентироваться на какой-то определённый клуб», — передаёт слова Бандикяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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