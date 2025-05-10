Бандикян: мы не смотрим ни на «Краснодар», ни на «Зенит» — у ЦСКА свои цели

Полузащитник московского ЦСКА Артём Бандикян после победы его команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги над лидирующим в чемпионской гонке «Краснодаром» (1:0) высказался о текущем положении клубов в турнирной таблице.

«Мы ни на кого не смотрим. Ни на «Краснодар», ни на «Зенит». У нас есть свои планы и цели — выигрывать каждую игру. Поэтому нам не стоит ориентироваться на какой-то определённый клуб», — передаёт слова Бандикяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.