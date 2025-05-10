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Семак объяснил двойную замену Гонду и Педро в матче «Динамо» Мх — «Зенит»

Семак объяснил двойную замену Гонду и Педро в матче «Динамо» Мх — «Зенит»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему принял решение заменить игроков группы атаки Педро и Лусиано Гонду в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Вместо них на поле появились полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Матео Кассьерра.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Нино – 37'    

— Двойная замена Мостового и Кассьерры вместо Лусиано и Педро — это связано с физическим состоянием тех, кто ушёл с поля, или с какими-то тактическими соображениями?
— Я думаю, больше с физическим состоянием. Что касается Педро — да, что в обороне, как я уже сказал, он достаточно надёжный, за исключением, может быть, пары моментов. Где-то не углядел он за своим визави. А что касается атаки, то здесь не хватало скорости. Был в первом тайме хороший момент, когда ему за спину давали, и не хватило скорости, свежести добежать в этом отношении. Андрей — более быстрый игрок, и мы, конечно, хотели усилить наш атакующий потенциал. А что касается замены Лусиано на Кассьерру, то у нас есть игроки, которые с определённым набором качеств. Кассьерра лучше мячи принимает, играет в недодачу. Лусиано более агрессивный игрок, который больше всё-таки напрягает защитников, и мы в этом отношении поменяли их местами, чтобы всё-таки и контроль мяча был, чтобы с выходом Андрея Мостового мы могли использовать те пространства, которые у нас были во втором тайме, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 28 проведённых матчей. В активе команды 60 набранных очков. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет одно очко. Тройку лидеров с 55 очками замыкает московский ЦСКА.

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