Семак сравнил победы «Зенита» над «Пари НН» и «Динамо» Махачкала в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил две победы «Зенита» в Российской Премьер-Лиге — над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре и над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 28-м туре.

— Можно ли сказать, что сегодня вы потратили огромное количество нервных клеток? Может быть, даже больше, чем в предыдущих трёх-четырёх матчах?

— Я думаю, нет. Предыдущий матч очень сложно для нас складывался против «Пари НН», когда мы пропустили, столько моментов не реализовали. Тоже с таким трудом добыли победу. Сегодня всё-таки мы удержали преимущество. Это немножко разные вещи, тем не менее скользкий счёт и напряжение было до финального свистка. Любой момент, любое какое-то движение, которое могло привести к пенальти, к штрафному… Или рикошет… Это футбол, всё бывает. Поэтому нервозность, конечно, присутствовала до финального свистка, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 28 проведённых матчей. В активе команды 60 набранных очков. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет одно очко. Тройку лидеров с 55 очками замыкает московский ЦСКА.