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Семак сравнил победы «Зенита» над «Пари НН» и «Динамо» Махачкала в РПЛ

Семак сравнил победы «Зенита» над «Пари НН» и «Динамо» Махачкала в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил две победы «Зенита» в Российской Премьер-Лиге — над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре и над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 28-м туре.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Нино – 37'    

Можно ли сказать, что сегодня вы потратили огромное количество нервных клеток? Может быть, даже больше, чем в предыдущих трёх-четырёх матчах?
— Я думаю, нет. Предыдущий матч очень сложно для нас складывался против «Пари НН», когда мы пропустили, столько моментов не реализовали. Тоже с таким трудом добыли победу. Сегодня всё-таки мы удержали преимущество. Это немножко разные вещи, тем не менее скользкий счёт и напряжение было до финального свистка. Любой момент, любое какое-то движение, которое могло привести к пенальти, к штрафному… Или рикошет… Это футбол, всё бывает. Поэтому нервозность, конечно, присутствовала до финального свистка, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 28 проведённых матчей. В активе команды 60 набранных очков. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет одно очко. Тройку лидеров с 55 очками замыкает московский ЦСКА.

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