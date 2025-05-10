Нино: прекрасно понимали, что нам необходимы эти три очка

Защитник «Зенита» Нино поделился впечатлениями от победы своей команды в поединке 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Футболист забил единственный мяч в этой встрече.

«Очень особенное чувство после очень сложной игры — и невероятно важной для нашей команды победы. Прекрасно понимали, что нам необходимы три очка, и то, что я помог «Зениту» выполнить эту задачу, значит для меня очень много.

Самое сложное в сегодняшней победе? Всё было сложно. Непривычное поле, боевой соперник, много борьбы. Нам потребовалось время, чтобы адаптироваться и найти свою игру, — и, думаю, нам это удалось», — приводит слова футболиста официальный сайт «Зенита».

После этого поединка «Зенит» находится на втором месте в РПЛ (60 очков), «Динамо» располагается на 11-й строчке (27 баллов).