Сёрлот оформил самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги в матче с «Реалом Сосьедад»

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот оформил самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги в матче 35-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад». Об этом сообщает пресс-служба турнира. Матч проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу «матрасников». К перерыву Сёрлот записал на свой счёт четвёртый мяч.

Свои первые три гола в матче норвежский форвард забил на седьмой, 10-й и 11-й минутах, установив таким образом рекорд турнира.

До этого матча 28-летний Сёрлот провёл за испанцев 46 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, в которых отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.