Сёрлот оформил самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги в матче с «Реалом Сосьедад»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот оформил самый быстрый хет-трик в истории Ла Лиги в матче 35-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад». Об этом сообщает пресс-служба турнира. Матч проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу «матрасников». К перерыву Сёрлот записал на свой счёт четвёртый мяч.
Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Сёрлот – 7' 2:0 Сёрлот – 10' 3:0 Сёрлот – 11' 4:0 Сёрлот – 30'
Свои первые три гола в матче норвежский форвард забил на седьмой, 10-й и 11-й минутах, установив таким образом рекорд турнира.
До этого матча 28-летний Сёрлот провёл за испанцев 46 матчей во всех турнирах нынешнего сезона, в которых отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.
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