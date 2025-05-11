«Монако» без Головина переиграл «Лион» в 33-м туре Лиги 1
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«Монако» обыграл «Лион» в поединке 33-го тура Лиги 1 (2:0). Игра проходила в Монако на стадионе «Луи II». Главным арбитром встречи был Бенуа Бастьен.
Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Лион
Лион
1:0 Минамино – 62' 2:0 Закария – 68'
Первый гол в этой встрече забил нападающий Такуми Минамино на 62-й минуте. Удвоил преимущество команды Денис Закария на 68-й. Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил эту встречу из-за проблем с приводящими мышцами.
Напомним, в первом круге победу со счётом 2:0 отпраздновали футболисты княжеского клуба.
После этой игры «Монако» идёт на втором месте (61 очко), «Лион» находится на седьмой строчке (54). Ранее чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ».
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