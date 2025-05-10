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«Атланта» уступила «Чикаго Файр», Миранчук заработал пенальти в ворота своей команды

Завершился очередной матч регулярного чемпионата американской МЛС, в котором «Чикаго Файр» принимал «Атланту Юнайтед». Команды играли на стадионе «Солджер Филд» (Чикаго, Иллинойс, США). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Матч завершился победой хозяев — 2:1.

Первый гол был забит на 14-й минуте. Отличился бельгийский нападающий «Чикаго Файр» Уго Кейперс, реализовавший 11-метровый удар. Отметим, что пенальти был назначен после того, как полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук сыграл рукой. На 81-й минуте защитник хозяев Самуэль Роджерс отправил мяч в собственные ворота. На 86-й минуте Роминиг Куаме вновь вывел «Чикаго» вперёд.

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями. На 45+5-й минуте россиянин получил жёлтую карточку.

«Чикаго Файр» набрал 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 10 очками идёт на 13-й строчке.