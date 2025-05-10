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Результаты матчей 35-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 10 мая

Результаты матчей 35-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 10 мая
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В субботу, 10 мая, состоялись пять матчей 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Ла Лиги 10 мая:

«Валенсия» — «Хетафе» — 3:0;
«Сельта» — «Севилья» — 3:2;
«Жирона» — «Вильярреал» — 0:1;
«Мальорка» — «Вальядолид» — 2:1;
«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 4:0.

Первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает «Барселона», в активе которой 79 очков в 34 матчах. На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 75 очками. Тройку лидеров замыкает «Атлетико», у «матрасников» 70 очков в 35 матчах. В зоне вылета находятся «Лас-Пальмас» (32 очка), «Леганес» (31) и «Вальядолид» (16).

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