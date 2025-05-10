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Атлетико — Реал Сосьедад, результат матча 10 мая 2025, счет 4:0, Примера 2024-2025

Покер Сёрлота принёс «Атлетико» победу в матче 35-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад»
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Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Атлетико» встречался с «Реалом Сосьедад». Команды играли на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Матрасники» одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Сёрлот – 7'     2:0 Сёрлот – 10'     3:0 Сёрлот – 11'     4:0 Сёрлот – 30'    

Все четыре мяча забил норвежский нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот. Свой первый мяч форвард забил на седьмой минуте. На 10-й он оформил дубль, а на 11-й забил уже третий мяч. Свой четвёртый гол в ворота гостей Александр забил на 30-й минуте.

После этой победы в активе «Атлетико» стало 70 очков. Подопечные Диего Симеоне находятся на третьем месте в таблице. «Реал Сосьедад» с 43 очками располагается на 12-й строчке.

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