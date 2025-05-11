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«Гавр» проиграл «Марселю», матч прерывали из-за беспорядков на трибунах

«Гавр» проиграл «Марселю», матч прерывали из-за беспорядков на трибунах
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«Гавр» уступил «Марселю» в матче 33-го тура Лиги 1 (1:3). Встреча проходила в Гавре на стадионе «Осеан». Главным арбитром встречи был Вилли Делажо.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 3
Марсель
Марсель
0:1 Гуири – 56'     1:1 Сумаре – 66'     1:2 Гринвуд – 85'     1:3 Гуири – 90+9'    

Амин Гуири на 56-й минуте забил гол и обеспечил провансальцам преимущество. Во время празднования взятия ворот фанаты «Олимпика» провоцировали болельщиков тёмно-синих. На трибунах возникла напряжённая ситуация, некоторые зрители оказались на поле. На 64-й минуте рефери остановил игру и увёл команды в подтрибунное помещение. Через 25 минут встреча была возобновлена. Ответный гол забил Исса Сумаре на 66-й минуте. Победным мячом отметился Мэйсон Гринвуд на 85-й минуте. На 90+9-й минуте Гуири оформил дубль.

Полузащитник хозяев поля Далер Кузяев провёл эту игру на скамейке запасных.

После этой встречи «Гавр» идёт на 16-м месте в турнирной таблице (31 очко), «Марсель» располагается на второй позиции (62).

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