Хет-трик Рамуша помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье», голкипер Тенас отдал голевую передачу

Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Моссон-Мондиаль 98» в Монпелье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали разгромную победу — 4:1.

На 44-й минуте полузащитник «ПСЖ» Сенни Маюлу открыл счёт в матче. На 49-й минуте португальский форвард Гонсалу Рамуш удвоил преимущество парижан. Спустя ещё 10 минут Рамуш оформил дубль. На 64-й минуте игрок «Монпелье» Тангуй Кулибали отыграл один мяч. На 65-й минуте Рамуш забил свой третий гол. Отметим, что голевую передачу отдал голкипер «ПСЖ» Арнау Тенас.

Российский вратарь «ПСЖ» Матчей Сафонов остался в запасе.

После этой победы в активе «ПСЖ» стало 81 очко. Команда находится на первом месте и уже обеспечила себе чемпионство. «Монпелье» с 16 очками идёт последним.