«Ренн» одолел «Ниццу» благодаря дублю Калимуэндо в матче 33-го тура Лиги 1

«Ренн» выиграл у «Ниццы» в поединке 33-го тура французской Лиги 1 (2:0). Игра проходила в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Главным арбитром встречи был Жереми Стина.

На 15-й минуте встречи счёт открыл Арно Калимуэндо, а на 81-й футболист оформил дубль. На 67-й минуте игрок красно-чёрных Антони Руо нарушил правила в своей штрафной площади, в ворота его команды был назначен пенальти, однако после проверки при помощи системы VAR рефери изменил своё решение, отменив одиннадцатиметровый.

После этой игры «Ренн» расположился на 11-м месте в турнирной таблице французского первенства (41 очко), «Ницца» находится на четвёртой строчке (57).