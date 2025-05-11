Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ренн» одолел «Ниццу» благодаря дублю Калимуэндо в матче 33-го тура Лиги 1

«Ренн» одолел «Ниццу» благодаря дублю Калимуэндо в матче 33-го тура Лиги 1
Комментарии

«Ренн» выиграл у «Ниццы» в поединке 33-го тура французской Лиги 1 (2:0). Игра проходила в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Главным арбитром встречи был Жереми Стина.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Калимуэндо – 15'     2:0 Калимуэндо – 80'    

На 15-й минуте встречи счёт открыл Арно Калимуэндо, а на 81-й футболист оформил дубль. На 67-й минуте игрок красно-чёрных Антони Руо нарушил правила в своей штрафной площади, в ворота его команды был назначен пенальти, однако после проверки при помощи системы VAR рефери изменил своё решение, отменив одиннадцатиметровый.

После этой игры «Ренн» расположился на 11-м месте в турнирной таблице французского первенства (41 очко), «Ницца» находится на четвёртой строчке (57).

Материалы по теме
«Париж» вышел в Лигу 1! Вот почему дерби с «ПСЖ» будет самым особенным в Европе
Истории
«Париж» вышел в Лигу 1! Вот почему дерби с «ПСЖ» будет самым особенным в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android