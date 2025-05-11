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Мойзес праздновал победу на коленях, Дивеев прыгал на спину Гуарирапе. Лучшие фото с матча

10 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Краснодар». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа. Он вышел на замену на 62-й минуте, а на 69-й вывел свою команду вперёд.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему ассистировали Максим Гаврилин и Игорь Демешко, резервный судья — Михаил Черемных.

После 28 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Краснодар» (61) сохранил лидерство, однако его отрыв от «Зенита» (60) сократился до одного очка.