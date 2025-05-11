Фото: футболисты «Баварии» отпраздновали победу в Бундеслиге после матча с «Боруссией» М

На стадионе «Арена Мюнхен» прошла церемония награждения новых чемпионов Германии. Мюнхенская «Бавария» досрочно завоевала трофей по итогам 32-го тура Бундеслиги. В 33-м туре подопечные Венсана Компани одержали победу в родных стенах над мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0), после чего игрокам вручили «Серебряную салатницу» — трофей чемпионов Германии.

Отметим, что матч с «Боруссией» Мёнхенгладбах стал последним для 35-летнего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера на «Арене Мюнхен». Воспитанник мюнхенцев покинет команду летом текущего года в статусе свободного агента.

Фото: Getty Images

Кроме того, голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер в матче с «Боруссией» М впервые вышел на поле после травмы, а нападающий команды Гарри Кейн первый раз за карьеру получил возможность поднять над головой трофей.