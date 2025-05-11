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Фото: футболисты «Баварии» отпраздновали победу в Бундеслиге после матча с «Боруссией» М

Фото: футболисты «Баварии» отпраздновали победу в Бундеслиге после матча с «Боруссией» М
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На стадионе «Арена Мюнхен» прошла церемония награждения новых чемпионов Германии. Мюнхенская «Бавария» досрочно завоевала трофей по итогам 32-го тура Бундеслиги. В 33-м туре подопечные Венсана Компани одержали победу в родных стенах над мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0), после чего игрокам вручили «Серебряную салатницу» — трофей чемпионов Германии.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Кейн – 31'     2:0 Олисе – 90'    

Отметим, что матч с «Боруссией» Мёнхенгладбах стал последним для 35-летнего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера на «Арене Мюнхен». Воспитанник мюнхенцев покинет команду летом текущего года в статусе свободного агента.

Фото: Getty Images

Кроме того, голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер в матче с «Боруссией» М впервые вышел на поле после травмы, а нападающий команды Гарри Кейн первый раз за карьеру получил возможность поднять над головой трофей.

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