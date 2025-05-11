Фото: форвард «Баварии» Гарри Кейн с трофеем чемпиона Германии

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В субботу, 10 мая, состоялась церемония награждения чемпионов Германии сезона-2024/2025. Главный футбольный трофей страны — «Серебряную салатницу» — получили футболисты «Баварии», досрочно оформившие чемпионство в Бундеслиге по итогам 32-го тура.

В 33-м туре, в последнем домашнем матче сезона, «Бавария» одержала победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0), после чего хозяевам поля вручили трофей. Среди прочих возможность поднять «салатницу» над головой получил форвард сборной Англии Гарри Кейн. Для 31-летнего нападающего титул чемпиона Германии стал первым в профессиональной карьере.

Фото: Getty Images

Кейн отличился забитым мячом, в том числе и в матче 33-го тура с «Боруссией» Мёнхенгладбах. Таким образом, англичанин довёл количество голов в Бундеслиге-2024/2025 до 25.