Тренер ЦСКА Смилянич прокомментировал победу над «Краснодаром»

Тренер московского ЦСКА Радойе Смилянич прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«Думаю, матч был хорошим. «Краснодар» — лидер турнирной таблицы, но сегодня они создали только два опасных момента. Один вначале, когда Акинфеев сделал сумасшедший сейв ногой, и в конце второго тайма. Мы полностью контролировали игру, контролировали мяч, и особенно это улучшилось после перерыва. Игроки, вышедшие на замену, отлично сработались — Секу отдал пас, Сауль забил гол. И мы победили!» — приводит слова Смилянича официальный сайт клуба.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.