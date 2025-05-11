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Тренер ЦСКА Смилянич прокомментировал победу над «Краснодаром»

Тренер ЦСКА Смилянич прокомментировал победу над «Краснодаром»
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Тренер московского ЦСКА Радойе Смилянич прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Думаю, матч был хорошим. «Краснодар» — лидер турнирной таблицы, но сегодня они создали только два опасных момента. Один вначале, когда Акинфеев сделал сумасшедший сейв ногой, и в конце второго тайма. Мы полностью контролировали игру, контролировали мяч, и особенно это улучшилось после перерыва. Игроки, вышедшие на замену, отлично сработались — Секу отдал пас, Сауль забил гол. И мы победили!» — приводит слова Смилянича официальный сайт клуба.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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