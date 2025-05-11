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Виктор Са: до игры с ЦСКА футболисты «Краснодара» не смотрели в турнирную таблицу

Виктор Са: до игры с ЦСКА футболисты «Краснодара» не смотрели в турнирную таблицу
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Бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

— Перед матчем с ЦСКА сидело в голове, что уже после этого тура вы могли выиграть золотые медали?
— Нет. Это никак не влияло на нас. До игры наши футболисты не смотрели в турнирную таблицу, потому что мы сфокусированы на своей команде и своей игре. Конечно, мы понимали, что это будет тяжёлый матч с сильным соперником. Мы настраивались именно на это. У нас получился хороший первый тайм. А вот после перерыва мы немного сдали, и он хуже получился. Теперь у нас впереди осталось две игры, на которых мы и должны сконцентрироваться, — приводит слова Са «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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