Виктор Са: до игры с ЦСКА футболисты «Краснодара» не смотрели в турнирную таблицу

Бразильский нападающий «Краснодара» Виктор Са прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

— Перед матчем с ЦСКА сидело в голове, что уже после этого тура вы могли выиграть золотые медали?

— Нет. Это никак не влияло на нас. До игры наши футболисты не смотрели в турнирную таблицу, потому что мы сфокусированы на своей команде и своей игре. Конечно, мы понимали, что это будет тяжёлый матч с сильным соперником. Мы настраивались именно на это. У нас получился хороший первый тайм. А вот после перерыва мы немного сдали, и он хуже получился. Теперь у нас впереди осталось две игры, на которых мы и должны сконцентрироваться, — приводит слова Са «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.