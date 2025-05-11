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Матч Лиги 1 между «Гавром» и «Марселем» прерывали из-за поведения фанатов

Матч Лиги 1 между «Гавром» и «Марселем» прерывали из-за поведения фанатов
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Матч «Гавра» и «Марселя» в 33-м туре французской Лиги 1 (1:3) прерывался из-за беспорядков, которые устроили болельщики, присутствовавшие на стадионе «Осеан» в Гавре.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 3
Марсель
Марсель
0:1 Гуири – 56'     1:1 Сумаре – 66'     1:2 Гринвуд – 85'     1:3 Гуири – 90+9'    

На 56-й минуте Амин Гуири вывел провансальцев вперёд, фанаты команды стали праздновать взятие ворот, но болельщикам тёмно-синих это не понравилось, он попытались прорваться на гостевой сектор. Игра была остановлена на 64-й минуте.

На трибуне поклонников «Олимпика» также находились члены семей футболистов, некоторым болельщикам пришлось оттуда уйти, они оказались на поле. Футболист команды хозяев Абдулайе Туре попытался успокоить зрителей, а глава ультрас «Гавра» с помощью микрофона на стадионе обратился к фанатам, призвав их вернуться на свои места.

Остановка поединка продлилась около получаса, главный арбитр встречи Вилли Делажо вернул команды на поле, «Марсель» одержал победу.

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