Мюллеру устроили пивной душ, Кейн делал семейные селфи на поле. Фото награждения «Баварии»

10 мая в Мюнхене на «Арене Мюнхен» состоялась церемония награждения «Баварии», ставшей чемпионом Бундеслиги.

Напомним, мюнхенская команда досрочно обеспечила себе победу в чемпионате после 32-го тура благодаря потере очков леверкузенским «Байером», который сыграл вничью с «Фрайбургом» — 2:2. «Бавария» в том же туре не смогла обыграть «РБ Лейпциг» — 3:3.

Церемония награждения состоялась после матча 33-го тура, в котором «Бавария» на своём поле обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Лучшие фото с церемонии награждения «Баварии» — в фотоподборке «Чемпионата».

В заключительном матче сезона «Бавария» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом», встреча состоится 17 мая.