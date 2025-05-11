«Гамбург» вернулся в Бундеслигу спустя семь сезонов
Поделиться
Немецкий «Гамбург» квалифицировался в Бундеслигу-2025/2026, одержав разгромную победу в матче 33-го тура Второй Бундеслиги над клубом «Ульм 1846» (6:1). Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Победа позволила хозяевам поля довести количество набранных в сезоне очков до 59.
Германия — Вторая Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 21:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
6 : 1
Ульм 1846
Ульм
0:1 Gaal – 7' 1:1 Рейс – 10' 2:1 Кёнигсдёрффер – 42' 3:1 Зельке – 45+4' 4:1 Штромпф – 49' 5:1 Кёнигсдёрффер – 62' 6:1 Эльфадли – 86'
Таким образом, «Гамбург» возглавил турнирную таблицу Второй Бундеслиги, обеспечив себе место в топ-2 таблицы за тур до конца турнира. В последний раз «Гамбург» участвовал в сильнейшей лиге Германии в сезоне-2017/2018, где занял 17-е место. Тогда в составе команды выступал нынешний капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и команда впервые в своей истории вылетела из главного чемпионата страны.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2025
-
00:41
-
00:40
-
00:30
-
00:22
-
00:17
-
00:15
-
00:13
-
00:10
-
00:03
- 10 мая 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:48
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:17
-
23:07
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
22:01