Немецкий «Гамбург» квалифицировался в Бундеслигу-2025/2026, одержав разгромную победу в матче 33-го тура Второй Бундеслиги над клубом «Ульм 1846» (6:1). Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Победа позволила хозяевам поля довести количество набранных в сезоне очков до 59.

Таким образом, «Гамбург» возглавил турнирную таблицу Второй Бундеслиги, обеспечив себе место в топ-2 таблицы за тур до конца турнира. В последний раз «Гамбург» участвовал в сильнейшей лиге Германии в сезоне-2017/2018, где занял 17-е место. Тогда в составе команды выступал нынешний капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и команда впервые в своей истории вылетела из главного чемпионата страны.