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«Гамбург» вернулся в Бундеслигу спустя семь сезонов

«Гамбург» вернулся в Бундеслигу спустя семь сезонов
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Немецкий «Гамбург» квалифицировался в Бундеслигу-2025/2026, одержав разгромную победу в матче 33-го тура Второй Бундеслиги над клубом «Ульм 1846» (6:1). Игра проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Победа позволила хозяевам поля довести количество набранных в сезоне очков до 59.

Германия — Вторая Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 21:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
6 : 1
Ульм 1846
Ульм
0:1 Gaal – 7'     1:1 Рейс – 10'     2:1 Кёнигсдёрффер – 42'     3:1 Зельке – 45+4'     4:1 Штромпф – 49'     5:1 Кёнигсдёрффер – 62'     6:1 Эльфадли – 86'    

Таким образом, «Гамбург» возглавил турнирную таблицу Второй Бундеслиги, обеспечив себе место в топ-2 таблицы за тур до конца турнира. В последний раз «Гамбург» участвовал в сильнейшей лиге Германии в сезоне-2017/2018, где занял 17-е место. Тогда в составе команды выступал нынешний капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и команда впервые в своей истории вылетела из главного чемпионата страны.

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