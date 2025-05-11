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Тренер ЦСКА Смилянич: Абдулкадыров — будущее русского футбола

Тренер ЦСКА Смилянич: Абдулкадыров — будущее русского футбола
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Тренер московского ЦСКА Радойе Смилянич объяснил замену защитника Игоря Дивеева на Джамалутдина Абдулкадырова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0). 20-летний игрок сменил Дивеева на 62-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

— Почему вышел Абдулкадыров?
— Как вы знаете, у Дивеева были сложности из-за старой травмы, он пропустил несколько матчей. На этой неделе Игорь провёл три индивидуальные тренировки, но с нагрузками как у всей команды, а также дважды тренировался в общей группе. Мы хотели выпустить его только на один тайм, но Дивеев — молодец, он нам сказал, что может ещё сыграть 15-20 минут. Но если бы он сегодня сыграл 90 минут, то был бы вопрос, выйдет ли на «Зенит». Абдулкадыров тоже молодец, он хорошо провёл три игры, сегодня без проблем вышел на поле и показал качество. Это будущее русского футбола, — приводит слова Смилянича официальный сайт клуба.

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