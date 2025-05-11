Тренер ЦСКА Смилянич: Абдулкадыров — будущее русского футбола

Тренер московского ЦСКА Радойе Смилянич объяснил замену защитника Игоря Дивеева на Джамалутдина Абдулкадырова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0). 20-летний игрок сменил Дивеева на 62-й минуте.

— Почему вышел Абдулкадыров?

— Как вы знаете, у Дивеева были сложности из-за старой травмы, он пропустил несколько матчей. На этой неделе Игорь провёл три индивидуальные тренировки, но с нагрузками как у всей команды, а также дважды тренировался в общей группе. Мы хотели выпустить его только на один тайм, но Дивеев — молодец, он нам сказал, что может ещё сыграть 15-20 минут. Но если бы он сегодня сыграл 90 минут, то был бы вопрос, выйдет ли на «Зенит». Абдулкадыров тоже молодец, он хорошо провёл три игры, сегодня без проблем вышел на поле и показал качество. Это будущее русского футбола, — приводит слова Смилянича официальный сайт клуба.