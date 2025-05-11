Семак: любая наша ошибка может перечеркнуть надежды на чемпионство, это закрепощает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о давлении на клуб после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Конечно, нужно было упрощать игру, что мы и сделали. Моментов сегодня не так много у нас было, как нам хотелось бы. Поэтому рады, конечно, что мы остаёмся ещё в числе соискателей победы в чемпионате. Будем готовиться к следующим матчам. Думаю, виной всё-таки ощущение того, что любая наша ошибка может очень серьёзно осложнить или перечеркнуть наши надежды на чемпионство. С точки зрения психологии, наверное, это закрепощало в каком-то аспекте ребят сегодня, и мы провели с точки зрения качества игры и моментов, наверное, не самый лучший матч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 28 проведённых матчей. В активе команды 60 набранных очков. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет одно очко. Тройку лидеров с 55 очками замыкает московский ЦСКА.