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Семак: любая наша ошибка может перечеркнуть надежды на чемпионство, это закрепощает

Семак: любая наша ошибка может перечеркнуть надежды на чемпионство, это закрепощает
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о давлении на клуб после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Нино – 37'    

«Конечно, нужно было упрощать игру, что мы и сделали. Моментов сегодня не так много у нас было, как нам хотелось бы. Поэтому рады, конечно, что мы остаёмся ещё в числе соискателей победы в чемпионате. Будем готовиться к следующим матчам. Думаю, виной всё-таки ощущение того, что любая наша ошибка может очень серьёзно осложнить или перечеркнуть наши надежды на чемпионство. С точки зрения психологии, наверное, это закрепощало в каком-то аспекте ребят сегодня, и мы провели с точки зрения качества игры и моментов, наверное, не самый лучший матч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 28 проведённых матчей. В активе команды 60 набранных очков. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет одно очко. Тройку лидеров с 55 очками замыкает московский ЦСКА.

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