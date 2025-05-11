Результаты матчей чемпионата Франции сезона-2024/2025 10 мая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

10 мая состоялись некоторые матчи 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Футбол. Лига 1 — 2024/2025. Результаты на 10 мая:

«Анже» — «Страсбург» (2:1);

«Брест» — «Лилль» (2:0);

«Гавр» — «Марсель» (1:3);

«Монако» — «Лион» (2:0);

«Монпелье» — «ПСЖ» (1:4);

«Осер» — «Нант» (1:1);

«Реймс» — «Сент-Этьен» (0:2);

«Ренн» — «Ницца» (2:0);

«Тулуза» — «Ланс» (1:1).

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 81 пункт за 33 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 62 балла. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 61 пункт.