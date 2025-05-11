Головин отреагировал на то, что «Монако» выступит в общем этапе Лиги чемпионов-2025/2026

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на то, что команда гарантировала себе место в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Футболист опубликовал в своём телеграм-канале клубное фото.

Фото: пресс-служба ФК «Монако». Посмотреть пост можно здесь.

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Лион» со счётом 2:0 и гарантировал себе место в топ-3. Головин не принимал участие в этой встрече из-за травмы.

После этой игры «Монако» идёт на втором месте, записал в свой актив 61 очко. Ранее чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 29 матчах, в которых записал в свой актив три гола и одну результативную передачу.