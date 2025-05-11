Третий вратарь «ПСЖ» отдал голевую передачу в своём первом матче Лиги 1 в текущем сезоне

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас отличился голевой передачей на четвёртый мяч парижан в матче 33-го тура Лиги 1 с «Монпелье», который завершился крупной победой чемпионов Франции со счётом 4:1. Автором гола стал португальский форвард Гонсалу Рамуш, который отметился хет-триком в этой встрече.

Для 23-летнего испанского вратаря матч с «Монпелье» стал первым в чемпионате Франции в текущего сезона. Ранее он провёл один матч в Кубке Франции, где пропустил два гола.

Отметим, эта голевая передача стала второй для Тенаса в карьере за «ПСЖ» в восьми матчах за клуб за два года. При этом испанец пропустил 10 голов и одну встречу завершил без пропущенных мячей.

Напомним, Тенас — олимпийский чемпион 2024 года в составе сборной Испании. В финальном матче олимпийского турнира «Фурия Роха» обыграла французскую национальную команду со счётом 5:3 (д. вр.). В той игре Арнау также отметился голевой передачей.

Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе в этой встрече. Первый номер команды итальянец Джанлуиджи Доннарумма остался вне заявки.

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