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Гол Месси не спас «Интер Майами» от разгромного поражения в матче с «Миннесотой»

Гол Месси не спас «Интер Майами» от разгромного поражения в матче с «Миннесотой»
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Завершился матч МЛС, в котором «Миннесота Юнайтед» принимала «Интер Майами». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Алльянз Филд» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

США — Major League Soccer . МЛС
10 мая 2025, суббота. 23:30 МСК
Миннесота Юнайтед
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Хлонгване – 32'     2:0 Markanich – 45+2'     2:1 Месси – 48'     3:1 Вейгандт – 68'     4:1 Лод – 70'    

В составе победителей забивали Бонгокуле Хлонгване, Энтони Марканич, Робин Лод и автогол на счету защитника «Интер Майами» Марсело Вейгандт.

Единственный гол в составе гостей забил Лионель Месси с передачи Жорди Альбы.

Таким образом, «Интер Майами» потерпел второе поражение за последние три матча. «Миннесота» одержала вторую победу подряд.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Сан-Хосе Эртквейкс», а «Миннесота» сыграет с «Хьюстон Динамо».

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