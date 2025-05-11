Гол Месси не спас «Интер Майами» от разгромного поражения в матче с «Миннесотой»

Завершился матч МЛС, в котором «Миннесота Юнайтед» принимала «Интер Майами». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Алльянз Филд» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Бонгокуле Хлонгване, Энтони Марканич, Робин Лод и автогол на счету защитника «Интер Майами» Марсело Вейгандт.

Единственный гол в составе гостей забил Лионель Месси с передачи Жорди Альбы.

Таким образом, «Интер Майами» потерпел второе поражение за последние три матча. «Миннесота» одержала вторую победу подряд.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Сан-Хосе Эртквейкс», а «Миннесота» сыграет с «Хьюстон Динамо».