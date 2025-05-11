10 мая в 36-м туре чемпионата Италии состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Италии 10 мая

«Комо» — «Кальяри» — 3:1.

«Лацио» — «Ювентус» — 1:1.

«Эмполи» — «Парма» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 77 очков после 35 туров. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 74 очко в 35 матчах. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набравшая 68 очков после 35 туров. В зоне вылета находятся «Монца» с 15 очками, «Венеция», набравшая 26 очков, и «Лечче», заработавший 27 очков.

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