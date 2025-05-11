Результаты матчей чемпионата Италии 10 мая
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10 мая в 36-м туре чемпионата Италии состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей чемпионата Италии 10 мая
«Комо» — «Кальяри» — 3:1.
«Лацио» — «Ювентус» — 1:1.
«Эмполи» — «Парма» — 2:1.
Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 77 очков после 35 туров. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 74 очко в 35 матчах. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набравшая 68 очков после 35 туров. В зоне вылета находятся «Монца» с 15 очками, «Венеция», набравшая 26 очков, и «Лечче», заработавший 27 очков.
Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
3 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Адопо – 22' 1:1 Какере – 40' 2:1 Стрефезза – 45+2' 3:1 Кутроне – 77'
Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Коло Муани – 51' 1:1 Весино – 90+6'
Удаления: нет / Калюлю – 60'
Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 21:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
2 : 1
Парма
Парма
1:0 Фаццини – 11' 1:1 Джурич – 73' 2:1 Анджорин – 86'
Удаления: нет / Валенти – 31'
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