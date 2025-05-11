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Александр Мостовой объяснил поражение «Краснодара» в матче с ЦСКА

Александр Мостовой объяснил поражение «Краснодара» в матче с ЦСКА
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Бывший советский и российский футболист, выступавший за московский «Спартак», Александр Мостовой высказался о поражении «Краснодара» со счётом 0:1 в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, а также о чемпионской гонке, в которой «быки» пока опережают санкт-петербургский «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Интрига живёт и будет жить до последнего тура. То, о чём я говорил много-много раз. Для меня, конечно, не сюрприз, но всё равно неожиданно, что «Краснодар» даже не смог сыграть вничью, потому что по игре‑то, в принципе, было видно, что ничего такого ЦСКА не предоставил «Краснодару»…

Видите, сыграла замена. Парень (речь о форварде армейцев Сауле Гуарирапе. — Прим. «Чемпионата») на свежих ногах, на скорости убежал, может быть миллиметровое было какое-то решение, но он убежал и забил, поэтому ЦСКА немножко подарил три очка «Зениту», который сегодня с большим трудом… Ну вы видели.

Ну что, интрига, как я говорил много раз, до последнего тура. Впереди два интересных матча. Так что ждём, что будет дальше (смеётся)», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

После 28 матчей чемпионата «Краснодар» идёт на первом месте. Команда Мусаева набрала 61 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в своём активе 60 очков.

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