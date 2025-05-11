«И это в игре против лидера». Радимов оценил замены Николича в матче ЦСКА — «Краснодар»

Известный российский полузащитник ЦСКА и «Зенита», ныне являющийся футбольным экспертом на телевидении, Владислав Радимов высказался о заменах, которые совершил главный тренер армейцев Марко Николич в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась победой красно-синих со счётом 1:0.

«Посмотрите, как Николич сделал замены. Он убирает Дивеева, столпа обороны, видя, что тот явно не в форме. Выпускает Абдулкадырова, молодого пацана, который до этого сыграл за команду пару матчей. И это в матче против лидера чемпионата! В конце матча вышел ещё один молодой паренёк, Артём Бандикян. Тренер абсолютно спокойно вводит молодых в игру», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 28 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА (55 очков). До конца чемпионата осталось два тура.

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