ЦСКА установил клубный рекорд по беспроигрышной серии в РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА установил клубное достижение, которое ранее никогда не покорялось армейцам в Российской Премьер-Лиге после победы в матче с лидером чемпионата России «Краснодаром» (1:0) в рамках 28-го тура. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, красно-синие впервые в своей истории начали календарный год без единого поражения в первых 10 матчах в чемпионате России. На счету армейцев семь побед и три ничьих после рестарта сезона.

Кроме того, ЦСКА ещё ни разу не уступал в счёте и ни разу не пропускал больше одного гола за игру в 2025 году.

До конца сезона в чемпионате России осталось два тура. Подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков. Возглавляет РПЛ «Краснодар», в активе которого 61 очко. Вторым в чемпионской гонке идёт «Зенит», заработавший 60 очков.

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