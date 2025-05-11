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«Боюсь что‑то не то сказать на эмоциях». Сперцян – о поражении «Краснодара» в матче с ЦСКА

«Боюсь что‑то не то сказать на эмоциях». Сперцян – о поражении «Краснодара» в матче с ЦСКА
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении команды в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Сейчас не знаю, что сказать. Боюсь что‑то не то сказать на эмоциях. Надо сделать анализ, посмотреть игру. В принципе, хорошо играли, ЦСКА — хорошая команда, которая играет со своей схемой, где очень тяжело обороняться. Поэтому мы играли в среднем блоке. Мы хорошо справлялись. А второй тайм… Не знаю, надо пересмотреть. В первом тайме мы могли забивать. Но это футбол. Не нужно ругаться. Ничего, сделаем анализ. У нас две игры — две победы», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» возглавляет турнирный зачёт РПЛ, набрав 61 очко. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на одно очко. ЦСКА, в свою очередь, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 55 очков.

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